UPDATE: PWCS Adds Hour for ‘Meal to Go’ Pickup

New Times 9-11 a.m.

To-go meals will be provided to all children under the age of 18 without charge, regardless of race, color, national origin, sex, age or disability, and there will be no discrimination during the meal service.

UPDATED: As of Wednesday, parents will now be able to pick up meals for their children.

Service Times: Monday- Friday* 9-11 a.m.

Service Style: To-go Meals served at the front door of each location

Meal Types: Packaged breakfast and lunch will be served at the same time.

*Range of dates may change based on Centers for Disease Control and Prevention/Virginia Department of Health guidance

Service Sites Updated (March 17)

Elementary School Sites Middle School Sites High School Sites Dale City

Fitzgerald

John D. Jenkins

Mullen

Tyler

Coles

Yorkshire Beville

Graham Park

Hampton

Fred Lynn

Lake Ridge

Marsteller

Parkside

Potomac

Rippon

Stonewall

Woodbridge Forest Park

A partir del lunes 23 de marzo, el plazo para recoger las comidas para llevar de las Escuelas Públicas del Condado de Prince William se prolongará hasta las 11 a. m. Las comidas para llevar serán entregadas a todos los menores de 18 años, de manera gratuita, independientemente de su raza, color, nacionalidad de origen, sexo, edad o discapacidad. Es decir, no habrá ninguna discriminación durante el servicio de comidas.

Horario del servicio: De lunes a viernes* de 9 a 11 a. m.

Clase de servicio: Comidas para llevar entregadas en la puerta de entrada de cada lugar

Tipos de comidas: El desayuno y el almuerzo empaquetados se proporcionarán al mismo tiempo

*El rango de fechas puede cambiar según los consejos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/Departamento de Salud de Virginia.

Sitios de servicio

Escuelas primarias Escuelas intermedias Escuela secundaria Coles

Dale City

Fitzgerald

John D. Jenkins

Mullen

Tyler

Yorkshire Beville

Graham Park

Hampton

Fred Lynn

Lake Ridge

Marsteller

Parkside

Potomac

Rippon

Stonewall

Woodbridge Forest Park

